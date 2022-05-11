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В Красноярском крае рыбака едва не унесло течением

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Красноярск
13:30 11 Мая 2022
красноярск, река, рыбаки
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В Красноярском крае 47-летний рыбак едва не уплыл к Красноярской ГЭС. 

Как рассказали в Агентстве ГО и ЧС региона, 10 мая мужчина рыбачил в районе базы отдыха «Маяк». В какой-то момент у его лодки заглох двигатель и течение реки начало относить его к Красноярской ГЭС, потребовалась эвакуация. Рыбака доставили в больницу.

Жителям края напомнили, что при выходе на акваторию необходимо проверить техническое состояние плавсредства, а также надевать спасательные жилеты.

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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