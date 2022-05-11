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Жительница Железногорска сожгла постройки на трех садовых участках

Главная Происшествия
Красноярск
11:35 11 Мая 2022
железногорск, пожар
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Жительница Железногорска сожгла постройки на трех садовых участках, пытаясь избавиться от старых квитанций. 

Полицейские выяснили, что возгорание началось с участка, принадлежащего женщине 1952 года рождения. От огня пострадали хозяйственные постройки, деревянная опора линии электропередач. Подозреваемая вначале отрицала свою вину, но момент поджога квитанций во дворе домика попал на видео.

Из-за сильного ветра огонь быстро охватил 125 квадратных метров. В отношении женщины возбудили дело по статье 20.4 КоАП РФ.

Фото: © t.me/mvd_24

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