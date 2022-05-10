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На юге Красноярского края спасли туристку с горного хребта

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Красноярск
13:45 10 Мая 2022
происшествия, общество, хакасия, мчс, спасение, гора
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С горного хребта Борус на юге Красноярского края спасли туристку, которая решила пойти в поход.

Как сообщают экстренные службы, женщина поднималась на хребет в составе группы туристов-любителей.  На вершине у  60-летней туристки случился казус. Она поскользнулась и покатилась вниз, после упала на камни и получила травмы головы и живота.

Для эвакуации пострадавшей МЧСники применили спасательный вертолет Ми-8. Специалисты отметили, что им пришлось спустится беспарашютным способом и оказать туристке первую помощь на земле. Её поместили в специальные носилки. А после доставили в Абакан и передали врачам для дальнейшего лечения.

Фото: скриншот с видеозаписи спасения от МЧС

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