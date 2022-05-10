На юге Красноярского края спасли туристку с горного хребта

С горного хребта Борус на юге Красноярского края спасли туристку, которая решила пойти в поход.

Как сообщают экстренные службы, женщина поднималась на хребет в составе группы туристов-любителей. На вершине у 60-летней туристки случился казус. Она поскользнулась и покатилась вниз, после упала на камни и получила травмы головы и живота.

Для эвакуации пострадавшей МЧСники применили спасательный вертолет Ми-8. Специалисты отметили, что им пришлось спустится беспарашютным способом и оказать туристке первую помощь на земле. Её поместили в специальные носилки. А после доставили в Абакан и передали врачам для дальнейшего лечения.

Фото: скриншот с видеозаписи спасения от МЧС