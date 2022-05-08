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Два уголовных дела возбудили в Красноярском крае по факту гибели людей при пожарах

Главная Происшествия
Красноярск
10:01 8 Мая 2022
общество, происшествия, в красноярском крае
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Два уголовных дела по факту гибели пяти человек в результате пожаров в Красноярском крае возбудили в Следственном комитете. Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что 7 мая в Красноярском крае бушевали крупные пожары. Горели сотни домов в 16 населенных пунктах Красноярского края. В результате погибли пять человек: трое жителей села Талажанка Казачинского района и двое жителей села Никольск Шарыповского района.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Казачинском районе погиб  мужчина, 1971 г.р. и две женщины 1946 г.р. и 1976 г.р. В поселке Никольск погибли мужчина, 1952 г р., и женщина 1938 г.р. На место происшествия выехали прокурор Казачинского района и Шарыповский межрайонный прокурор. Ведомство поставило на контроль расследование уголовных дел

Как сообщает Следственный комитет по Красноярскому краю,  на местах происшествий работают следственно-оперативные группы, проводятся осмотры, устанавливаются личности погибших и пострадавшие.

По данным регионального Минздрава, при пожарах пострадали 17 человек, 11 из них госпитализированы.

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