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459 домов и строений пострадали в пожарах в Красноярском крае

Главная Происшествия
Красноярск
22:48 7 Мая 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, пожары
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На 22:00 по данным МЧС России по краю в регионе пострадало 459 домов и строений. Сильнее других пострадали жители Уярского, Дзержинского, Рыбинского и Большемуртинского районов. Об этом сообщает региональное МЧС.

По информации оперативного штаб края, все службы региона переведены на круглосуточный режим работы. В предстоящие сутки, по прогнозам синоптиков, ожидаются сильный ветер и неблагоприятные погодные условия.

Как сообщил глава Уяра Валерий Прищепко, самый сложный пожар - на востоке края в городе Уяр уже локализован. Сотовая связь и интернет в муниципалитете восстановлены.

Фото: © enisey.tv 

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