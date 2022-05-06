В Центральном районе задержали командира отдельной роты ДПС, его обвиняют во взяточничестве и мошенничестве.

По версии следствия, сотрудник ГИБДД входил в состав преступной группы, которая вымогала деньги у водителей большегрузов. В обмен на денежные средства, водителей грузовиков не привлекали к ответственности.

Дело рассматривается в формате досудебного соглашения о сотрудничестве, оно находится на стадии оглашения обвинения, рассказали в пресс-службе судов Красноярского края.

Фото : © Северо-Западное таможенное управление