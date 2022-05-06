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В Омской области ввели режим ЧС

Главная Происшествия
Красноярск
23:16 6 Мая 2022
омск, общество, происшествия, сибирь
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Губернатор Омской области Александр Бурков объявил о введении режима ЧС в регионе.

О своем решении он сообщил в своём telegram-канале.

«В связи с участившимися пожарами дал поручение ввести в регионе режим ЧС. Всем, кто остался без жилья из-за пожара, обязательно поможем. Никого в беде не оставим. На ближайшем штабе рассмотрим произошедшее и определимся с первоочередными мерами», - пишет губернатор Омской области.

Руководителем в ликвидации чрезвычайной ситуации в регионе назначен первый заместитель губернатора Валерий Бойко.

Фото: РИА Новости

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