В Ачинске мужчина вырвал из ушей пенсионерки серьги и сразу же был арестован

В Ачинске мужчина вырвал из ушей пенсионерки серьги, но не смог далеко убежать.

В пресс-службе краевой полиции сообщили, что накануне вечером пострадавшая возвращалась домой, когда к ней подошёл неизвестный и предложил помочь донести сумку. Женщина ничего не подозревая согласилась, однако в одном из дворов злоумышленник напал на неё и похитил золотые серьги стоимостью в 40 тысяч рублей. Убежать грабитель далеко не смог: его задержали сотрудники полиции, которые находились в этот момент в соседнем дворе.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы. На время следствия мужчину заключили под стражу.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков