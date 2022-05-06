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Второй священник пострадавший в авиакатастрофе под Красноярском скончался

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Красноярск
18:11 6 Мая 2022
происшествия, общество, в красноярском крае, священник, религия
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В больнице от полученных травм во время падения самолета под Красноярском скончался Юрий Гетман, настоятель храма Воскресения Христова.

Напомним, что после крушения в Манском районе самолёт Гетмана обнаружили, а самого священника доставили в больницу. Всё это время врачи боролись за его жизнь. Но увы, спасти настоятеля храма не удалось.

Напомним, 1 мая самолёт под названием Cessna 182 поднялся небо и отправился в полет без уведомления служб и диспетчерского сопровождения. По итогу легкомоторное воздушное судно потерпело крушение в Манском районе. Пассажир скончался на месте, а пилот Юрий Гетман был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура 

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