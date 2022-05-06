В Студгородке Красноярска произошел крупный пал травы

В Красноярске на склоне в Студгородке загорелась сухая трава. Как утверждают очевидцы, траву могли поджечь.



На месте возгорания работал корреспондент sibnovosti.ru, который рассказал, что на месте с пожаром борются 3 пожарных автоцистерны, 2 спецавтомобиля МЧС Красноярского края и около двух десятков человек личного состава.



На данный момент пожар локализован и спасатели проливают территорию, чтобы не допустить повторного возгорания. На месте пала у домов по улице Огородная и Дачная работает краевая полиция и криминалисты.

Фото: Александр Жуковец

