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В Студгородке Красноярска произошел крупный пал травы

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Красноярск
16:57 6 Мая 2022
происшествия, красноярск, пожары, экология
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В Красноярске на склоне в Студгородке загорелась сухая трава. Как утверждают очевидцы, траву могли поджечь.

В Студгородке Красноярска произошел крупный пал травы


На месте возгорания работал корреспондент sibnovosti.ru, который рассказал, что на месте с пожаром борются 3 пожарных автоцистерны, 2 спецавтомобиля МЧС Красноярского края и около двух десятков человек личного состава. 

В Студгородке Красноярска произошел крупный пал травы


На данный момент пожар локализован и спасатели проливают территорию, чтобы не допустить повторного возгорания. На месте пала у домов по улице Огородная и Дачная работает краевая полиция и криминалисты.

В Студгородке Красноярска произошел крупный пал травы

Фото: Александр Жуковец
 

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