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В Хакасии горит гора Самохвал

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Красноярск
16:52 6 Мая 2022
пожары, хакасия, общество, происшествия, лесные пожары
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В столице Хакасии горит дачный поселок на горе Самохвал. В данное время огнем охвачено более 30 построек.

По информации пресс-службы республиканского ГУ МЧС, площадь пожара на горе Самохвал в Абакане дошла до 10 тыс. кв.м. Огнем охвачены 30 строений. Как пояснил заместитель главы Хакасии Юрий Курлаев, огонь распространяется очень быстро. Ситуацию усугубляет ветер.

По данным МЧС Хакасии, от огня пострадала женщина 1944 года рождения, ее передали медработникам. На месте инцидента работает пожарная служба. Задействованы все возможные силы и спецтехника.

Фото: МЧС Хакасии

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