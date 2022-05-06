Экс-заместителя директора норильского аэропорта задержали за подкуп

Бывшего заместителя директора норильского аэропорта задержали по подозрению в особо крупном коммерческом подкупе. Следователи возбудили уголовное дело по статье 204 УК РФ.

Как сообщили в пресс-службе межрегионального следственное управление на транспорте СКР, в 2018 году подозреваемый за вознаграждение подписывал справки о выполненных работах, при этом не контролируя их выполнение. Сумма коммерческого подкупа составила более 14 млн. руб.

Задержанный фигурант вину не признал. Центральный райсуд Красноярска по ходатайству следствия заключил обвиняемого под стражу. Мужчине грозит лишение свободы до 12 лет и штраф.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов