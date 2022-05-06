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В Красноярске грузчик магазина приговорили к условному сроку за кражи

Главная Происшествия
Красноярск
13:00 6 Мая 2022
красноярск, кража, суд
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В Красноярске работник магазина стройматериалов похитил товара на сумму более 1 миллиона рублей. За этот проступок его приговорили к условному лишению свободы.

Как рассказали в пресс-службе полиции, 27-летний грузчик за три месяца завершил 9 краж. Он находил в интернете объявления о покупке профнастила и листов ОСП и сообщал, что может продать материал по сниженным ценам. Для отгрузки он договорился с водителем погрузчика, котором рассказал, что купил товар со значительной скидкой и распоряжается им по своему усмотрению. Когда руководство заметило пропажу, то обратилось в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

В ходе следствия грузчик возместил большую часть материального ущерба – более 800 тысяч рублей. С учётом этого обстоятельства Ленинский районный суд Красноярска приговорил его к 4 годам лишения свободы условно.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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