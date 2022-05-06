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В Красноярском крае на станции Минусинск поезд сбил пенсионера

Главная Происшествия
Красноярск
11:30 6 Мая 2022
в красноярском крае, поезд, смерть
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В Красноярском крае на станции Минусинск поезд сбил пенсионера. Как рассказали в транспортной полиции., 82-летний мужчина пытался перейти железнодорожные пути перед приближающимся составом. Машинист подал предупреждающий сигнал и пытался экстренно остановить локомотив, но столкновения избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался.

По факту случившегося проводится проверка.

Транспортные полицейские напоминают, что переходить железную дорогу следует только по пешеходным мостам, настилам или тоннелям, обращая внимание на сигналы светофоров. Ходить по путям и проходить вдоль железной дороги ближе пяти метров от крайнего рельса также запрещено.

Фото: © сибфоут.мвд.рф

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