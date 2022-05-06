В Красноярском крае главный бухгалтер присвоила 16 млн рублей

В Назарово главный бухгалтер присвоила деньги фирмы, производящей одноразовую пластиковую посуду.

Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, 40-летняя женщина несколько лет оформляла фиктивные сделки на приобретение товаров и сырья, а выделенные средства перечисляла на свой счёт. Ущерб от её действий составил 16 млн рублей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ. Санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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