Жителя Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч за дискредитацию армии

Жителя Красноярского края оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.

Как рассказали в пресс-службе полиции, 52-летний мужчина опубликовал пост в социальных сетях с информацией, подпадающей под статью 20.3.3 КоАП РФ. Сообщение обнаружили сотрудники полиции Енисейского района и составили на мужчину материал.

Енисейский районный суд рассмотрел представленные полицейскими доказательства и назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко