Житель Красноярска обокрал 16 квартир. Мужчина пользовался тем, что владельцы жилплощади забывали закрыть двери или окна. Все кражи произошли летом и осенью 2021 года.

«Красноярец выбирал квартиры на первых этажах многоквартирных жилых домов. Он проникал внутрь через приоткрытое окно, форточку или незапертую дверь, после чего обворовывал жильцов», – рассказали в прокуратуре.

Злоумышленника удалось поймать. Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет

Материалы дела переданы в районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков