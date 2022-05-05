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В Красноярском крае мужчина катался по полю на тракторе с привязанной горящей покрышкой

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Красноярск
12:25 5 Мая 2022
в красноярском крае, пожары
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В Балахтинском районе Красноярского края мужчина привязал к своему трактору покрышку от грузового автомобиля, поджёг её и стал кататься по полю, поджигая траву.

Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, столб дыма от пала заметили в 990 метрах от села Огур. На место выехали оперативники. Оказалось, что пал травы устроил местный тракторист, чтобы подготовить землю одного из сельхозпредприятий к посевным работам. С его слов сухая растительность мешает технике при вспашке. Сделал он это по личной инициативе.

Теперь мужчине грозит наказание по статье 20.4 КоАП РФ. Санкция предусматривает штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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