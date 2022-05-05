Аферистка выманила у жителя Норильска 237 тысяч рублей под предлогом похорон бабушки

В Норильске будут судить 22-летнюю девушку, которая обманула 67 мужчин по всей России. Общий ущерб от её действий составил 2,3 миллиона рублей.

По данным следствия, аферистка из Башкортостана с октября 2019 по апрель 2021 года знакомилась с мужчинами и просила дать ей денег, чтобы похоронить умершую бабушку. Некоторым она высылала свою фотографию на фоне постели, где якобы под белой простынёй лежало тело умершей родственницы.

Как рассказали в полиции, на фото действительно была бабушка, но живая и здоровая. В это время старушка просто спала.

«Потерпевшие признавались, что фото убеждало их в подлинности истории. Они охотно оказывали посильную помощь, переводя разные суммы. В арсенале мошенницы были и другие истории, например, девушка просила деньги для поездки в город, где проживал мужчина, для личного знакомства», – говорится в сообщении.

Больше всех пострадал 28-летний житель Татарстана, который за 5 месяцев сделал 56 переводов на сумму более 417 тысяч рублей. На втором месте оказался житель Норильска, который за месяц сделал 13 переводов на общую сумму почти 237 тысяч рублей.

Когда аферистку задержали, то провели у неё обыск и изъяли денежные средства в сумме 1 250 000 рублей.

В отношении злоумышленницы возбудили 67 уголовных дел по статье 159 УК РФ. Девушке может грозить до 5 лет лишения свободы. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко