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В Красноярском крае сторож закрыл рыбного вора в контейнере

Главная Происшествия
Красноярск
10:08 5 Мая 2022
полиция, красноярск
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В Красноярском крае сторож закрыл рыбного вора в контейнере.

Как рассказали в пресс-службе МВД по краю, всё произошло в одном из коптильных цехов Таймыра. Сторож заметил в контейнере с готовой продукцией незнакомого человека, закрыл его там, а затем вызвал стражей правопорядка, которые задержали воришку.

На допросе подозреваемый рассказал, что собирался на рыбалку, но потом решил украсть рыбу из коптильного цеха. Он проник в контейнер и, прежде чем его закрыли, успел набить форелью целый ящик. Общий вес продукции составил более 23 кг, сумма ущерба – более 28 тысяч рублей.

Кроме того, мужчина признался в том, что днём ранее вынес с этого предприятия мешок корюшки весом 30 кг. Сумма ущерба от этой кражи составила 13,5 тыс. рублей. Краденное «рыболов» продал в Дудинке. 

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. Мужчине грозит наказание до 5 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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