В Красноярском крае на Енисее теплоход налетел на подводное препятствие

На Енисее произошло ДТП с участием теплохода «Сергей Качалов» и груженых барж. При движении по реке он налетел на подводное препятствие.

По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент случился 4 мая. Около 7:00 утра при заходе в перекат «Бурмакинские камни» баржа получила повреждение и частично затонула. Подтопление устранили силами пользователя судна и отвели в безопасное место. По предварительной информации пострадавших нет. Судно пока стоит на якоре. Отметим, что владеет им «Енисейское речное пароходство».

Транспортная прокуратура приступила к проверке и собирается выяснить, как соблюдались исполнения законодательства о безопасности судоходства.

Фото: epp.genproc.gov.ru