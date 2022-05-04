В Красноярске будут судить дебошира, который напал на съемочную группу «Енисей».

По данным следствия, в апреле 2022 года съёмочная группа вела съёмку материала о качестве дорожного покрытия возле одного из домов в микрорайоне Северный. Одному из местных жителей это не понравилось, поэтому он подошел к журналистам, начал ругаться, а затем ударил оператора в лицо осколком стекла.

Уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд Красноярска. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев