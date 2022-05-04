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В Красноярске на улице Свердловской сбили школьника

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Красноярск
16:51 4 Мая 2022
красноярск, дтп
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В Красноярске на улице Свердловской сбили школьника. По предварительной информации, 11-летний мальчик шёл на занятия в школу вдоль проезжей части, когда увидел на противоположной стороне дороги свой автобус. Чтобы успеть на него, ребёнок решил перебежать дорогу, не дойдя до пешеходного перехода.

В это время по проезжей части ехал автомобиль «КИА». Водитель не успела вовремя остановить авто и сбила школьника. Пострадавшего доставили в больницу с травмами.

Госавтоинспекторы Красноярска напоминают, что дороги нужно переходить только в специально отведённых для этого местах. В противном же случае всё может закончиться штрафом или серьёзными травмами.

Фото: ГИБДД по Красноярскому краю

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