В Красноярске на улице Свердловской сбили школьника. По предварительной информации, 11-летний мальчик шёл на занятия в школу вдоль проезжей части, когда увидел на противоположной стороне дороги свой автобус. Чтобы успеть на него, ребёнок решил перебежать дорогу, не дойдя до пешеходного перехода.

В это время по проезжей части ехал автомобиль «КИА». Водитель не успела вовремя остановить авто и сбила школьника. Пострадавшего доставили в больницу с травмами.

Госавтоинспекторы Красноярска напоминают, что дороги нужно переходить только в специально отведённых для этого местах. В противном же случае всё может закончиться штрафом или серьёзными травмами.

Фото: ГИБДД по Красноярскому краю