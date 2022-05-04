Житель Канска хранил у себя дома боеприпасы для нарезного огнестрельного оружия. Мужчина сам вызвал полицию, чтобы выпроводить из своей квартиры приятеля.

Прибывший на место наряд ППС выяснил, что заявитель вместе с товарищем распивал спиртное, после чего гость уснул на диване. Сотрудники полиции разбудили гостя, и покинул жильё друга. На этом бы всё и закончилось, если бы оперативники не обратили внимание на выдвинутый из шкафа ящик. Внутри оказался тубус с 17 патронами.

Хозяин попытался избавиться от улик, выбросив их в окно, но полицейские не дали ему это сделать. На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа. Экспертиза показала, что изъятые боеприпасы были пригодны для стрельбы из нарезных ружей. На допросе мужчина пояснил, что патроны около двух лет назад ему принёс малознакомый человек. С тех пор он хранил их у себя в квартире.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 222 УК РФ. Санкция предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова