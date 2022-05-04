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В Красноярске горожанин упал и умер прямо на улице

Главная Происшествия
Красноярск
15:06 4 Мая 2022
происшествия, общество, красноярск, несчастный случай
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В Красноярске горожанин упал и умер прямо на улице, а после его ограбил прохожий.

В telegram-канале "ЧП Красноярск" опубликовано видео, где мужчина идет по улице, падает, а после его грабит прохожий. Инцидент произошел 2 мая на парковке по улице Батурина.

По видео можно определить, что мужчина совершил несколько движений, а после совсем замер. Проходящий мимо человек решил проверить ногой жизнь человека, затем наклонился, порылся в одежде и удалился.

В пресс-службе полиции Красноярского края уточнили, что смерть не носит криминальный характер.

Фото: скриншот с видео ЧП Красноярск

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