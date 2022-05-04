В Красноярском крае задержали подозреваемых в поджоге травы у посёлка Зелёный Бор. Напомним, что сообщение о возгорании появилось 3 мая. Пожарным удалось не подпустить огонь к жилым строениям. В тушении задействованы 104 человека, 34 единицы техники, а также пожарный поезд.

На месте поджога обнаружили двух мужчин: одного доставили в больницу с ожогами, второго – в отдел полиции. Он рассказал, что вместе с другом они распивали спиртное и курили. Затем они уснули, а когда проснулись – уже полыхал огонь.

Теперь мужчинам грозит привлечение к ответственности по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает штраф от 2 до 4 тысяч рублей.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков