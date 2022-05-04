На мать гулявшей ночью по Красноярску девочки возбудили уголовное дело

На мать 6-летней девочки, которую нашли 30 апреля на улице Гусарова, возбудили уголовное дело. Напомним, что ребёнка нашли одного рано утром и отвели в отдел полиции. Девочка не смогла назвать адрес проживания и какую-либо информацию о себе. Инспекторы по делам несовершеннолетних поместили ребёнка в государственное учреждение и приступили к поискам её родителей.

Выяснилось, что мать девочки распивала спиртное вместе с сожителем. Ночью она отправилась за алкоголем, а когда вернулась, оказалось, что сожитель отпустил дочку погулять. Женщина рассказала, что они искали ребёнка, а потом продолжили застолье.

Было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до одного года. Кроме того, инспекторы ПНД составили административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ. Материалы направлены на комиссию по делам несовершеннолетних и отдел опеки и попечительства администрации Железнодорожного района для рассмотрения вопроса по ограничению родительских прав.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков