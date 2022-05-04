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Житель Канска продал автомобиль своей приятельницы и проиграл полученные деньги на ставках

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Красноярск
11:00 4 Мая 2022
в красноярском крае, полиция
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Житель Канска продал автомобиль своей приятельницы и проиграл полученные деньги на ставках. 

Следствие установило, что летом прошлого года 30-летняя женщина попросила своего знакомого перегнать её автомобиль в автосервис для ремонта. Мужчина так и сделал. На следующий день злоумышленник забрал отремонтированную машину и поехал по направлению к дому хозяйки, но встретил ранее незнакомую девушку, которая попросила отвезти её в Красноярск за 5 тыс. рублей. 

Подозреваемый решил подзаработать и направился в краевую столицу, где проиграл полученные девушкой деньги в букмекерской конторе. Неудача только раззадорила нарушителя, поэтому он продал чужой автомобиль за 100 тысяч рублей на авторынке. Все деньги он вновь проиграл. 

Сотрудниками полиции установили местонахождение проданного автомобиля и вернули его законному владельцу. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. Материалы направлены в Советский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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