Житель Ачинска получил 240 часов обязательных работ за продажу пневматической винтовки

Житель Красноярского края получил 240 часов обязательных работ за незаконную продажу пневматической винтовки.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что в феврале 2022 года житель Ачинска разместил в интернете объявление о продаже пневматической винтовки «STRIKER» с дульной энергией свыше 18 Дж. Разрешение на приобретение и хранение оружия ачинец не имел.

Ачинский районный суд рассмотрел материалы и признал мужчину виновным в преступлении по статье 222 УК РФ.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко