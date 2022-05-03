Причиной крушения самолёта Cessna под Красноярском могла стать ошибка пилота

Причиной крушения легкомоторного самолета Cessna под Красноярском могла стать ошибка пилота. Об этом сообщила старший помощник руководителя Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР Наталия Чернакова.

«Следствием рассматриваются все возможные версии причин крушения самолета. Среди них ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна», – говорится в сообщении.

Напомним, что самолёт потерпел крушение недалеко от деревни Голубевка. На борту находились 2 человека. В результате 1 человек погиб, второго доставили в больницу.

Фото: © Западно-Сибирская транспортная прокуратура