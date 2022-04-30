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В Красноярском крае лесоруб незаконно спилил деревья почти на 50 тысяч рублей

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Красноярск
18:45 30 Апреля 2022
в красноярском крае, полиция
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Лесоруба из Козульского района подозревают в незаконной вырубке березы и осины. Сотрудники полиции  совместно с лесоохранной службой выяснили, что 53-летний местный житель получил земельный участок для заготовки леса, однако вырубил 16 деревьев за его пределами. На месте преступления был обнаружен трактор с заготовленной древесиной. Сумма ущерба превысила 42 тысячи рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 260 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет. 

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

 
 
 
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