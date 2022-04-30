В Красноярском крае лесоруб незаконно спилил деревья почти на 50 тысяч рублей

Лесоруба из Козульского района подозревают в незаконной вырубке березы и осины. Сотрудники полиции совместно с лесоохранной службой выяснили, что 53-летний местный житель получил земельный участок для заготовки леса, однако вырубил 16 деревьев за его пределами. На месте преступления был обнаружен трактор с заготовленной древесиной. Сумма ущерба превысила 42 тысячи рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 260 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю