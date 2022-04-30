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Задержаны все подозреваемые в убийстве красноярки Вероники Коробкиной

Главная Происшествия
Красноярск
17:34 30 Апреля 2022
красноярск, скр
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Задержаны все подозреваемые в убийстве красноярки Вероники Коробкиной. 

Напомним, 23 июля прошлого года женщина уехала с неизвестными на такси кафе «Шанс» и пропала. Родственники Вероники заявили в полицию. Впоследствии тело красноярки со следами изнасилования было обнаружено в Берёзовке.

Первым задержали 29-летнего жителя Красноярска по фамилии Иванов. Он рассказал о других участниках преступления. Одного из них, мужчину по фамилии Михай арестовали в Воронеже. Третий подозреваемый 34-летний Самир Христ был объявлен в федеральный розыск. На днях его поймали в Воронеже и доставили в Красноярск.

Как сообщают в Следственном комитете, все подозреваемые признали свою вину. Расследование продолжается.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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