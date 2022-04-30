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Под Красноярском в экопарке «Манаград» произошел пожар

Главная Происшествия
Красноярск
15:34 30 Апреля 2022
в красноярском крае, пожар
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В Красноярском крае пожар уничтожил шесть домиков в экопарке Манаград. Огонь успели потушить до того, как он распространился на Основную часть парка. Директор экопарка Виктор Дмитрушков считает, что причиной мог быть неумышленный поджог.

«После ледохода по Мане начали гонять лодочники. Может, окурок бросили», – рассказал он.

В социальных сетях «Манаграда» сообщают, что в ближайшее время заявки на бронирование принимать не будут, а всех тех, кто забронировал сгоревшие домики для отдыха – будут обзванивать.

Фото: © vk.com/managrad

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