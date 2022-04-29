В Красноярском крае 3-летняя девочка попала под машину

В Шушенском 3-летняя девочка попала под колёса автомобиля. Как рассказали в ГИБДД, ребёнок шёл в детский сад со своим 14-летним родственником. В какой-то момент девочка убежала от своего несовершеннолетнего дяди и выбежала на дорогу.

В это время по проезжей части ехала Honda Fit. Автомобилист не успел среагировать и сбил девочку. Малышка получила травмы и сейчас находится в больнице.

Сообщается, что родителям детей грозит наказание по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

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