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В Красноярском крае 3-летняя девочка попала под машину

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Красноярск
20:05 29 Апреля 2022
красноярск, гибдд
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В Шушенском 3-летняя девочка попала под колёса автомобиля. Как рассказали в ГИБДД, ребёнок шёл в детский сад со своим 14-летним родственником. В какой-то момент девочка убежала от своего несовершеннолетнего дяди и выбежала на дорогу. 

В это время по проезжей части ехала Honda Fit. Автомобилист не успел среагировать и сбил девочку. Малышка получила травмы и сейчас находится в больнице.

Сообщается, что родителям детей грозит наказание по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Фото: © 24.мвд.рф

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