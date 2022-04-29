Пострадавших пайщиков красноярского кредитного кооператива просят обратиться в полицию

В Красноярске ищут пострадавших от мошеннической деятельности руководства кредитно-потребительского кооператива «Совет». По данным следствия, более 800 человек вложили в деятельность фирмы денежные средства на общую сумму как минимум 15 млн. рублей.

Кооператив принимал деньги от граждан с обещанием вернуть их с большими процентами, но в последствии деньги были украдены. Всех пострадавших просят прийти в ближайший отдел полиции, чтобы написать заявления.

Напомним, кредитно-потребительский кооператив «Совет» (КПК «Совет») работал с 2016 года по август 2021.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын