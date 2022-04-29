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В Красноярске завершили расследование уголовного дела о «резиновой» квартире

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Красноярск
11:45 29 Апреля 2022
красноярск, уголовное, дело
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В Красноярске завершили расследование уголовного дела о «резиновой» квартире. По данным следствия, 32-летний житель краевого центра прописал у себя в жилплощади 98 иностранных граждан. Никто из них по указанному адресу не проживал.

Факт нелегальной деятельности был обнаружен в ходе рейда сотрудников отдела по вопросам миграции МВД по краю. 

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 3 лет лишения свободы. Материалы направлены в Ленинский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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