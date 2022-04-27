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Двое жителей Красноярского края угнали машину ради поездки на кладбище

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Красноярск
14:30 27 Апреля 2022
в красноярском крае, полиция
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​В Красноярском крае двое мужчин угнали машину, чтобы поехать на кладбище и прибраться на могилах родителей. Полиция разыскала их в течение часа.

Угнанный Hyundai принадлежал знакомому мужчин. В тот день злоумышленники договорились с хозяином авто о том, что тот отвезёт их на погост. В назначенный час мужчины не оказалось дома, того 30-летний односельчанин потерпевшего и 20-летний житель соседнего села решили угнать автомобиль. 

Машина оказалась не заперта. Подозреваемые попробовали запустить двигатель, толкая авто, но у них ничего не вышло. Тогда они попросили проезжавшего автомобилиста о помощи. 

«Не доезжая до кладбища, у авто заклинило руль, и его снесло в кювет. Мужчины, не растерявшись, покинули салон автомобиля и направились дальше пешком», — рассказали в полиции.

В настоящее время против угонщиков возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ. Наказать за это могут штрафом в размере до 200 тысяч рублей, принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 7 лет.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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