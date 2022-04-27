Двое жителей Красноярского края угнали машину ради поездки на кладбище

​В Красноярском крае двое мужчин угнали машину, чтобы поехать на кладбище и прибраться на могилах родителей. Полиция разыскала их в течение часа.

Угнанный Hyundai принадлежал знакомому мужчин. В тот день злоумышленники договорились с хозяином авто о том, что тот отвезёт их на погост. В назначенный час мужчины не оказалось дома, того 30-летний односельчанин потерпевшего и 20-летний житель соседнего села решили угнать автомобиль.

Машина оказалась не заперта. Подозреваемые попробовали запустить двигатель, толкая авто, но у них ничего не вышло. Тогда они попросили проезжавшего автомобилиста о помощи.

«Не доезжая до кладбища, у авто заклинило руль, и его снесло в кювет. Мужчины, не растерявшись, покинули салон автомобиля и направились дальше пешком», — рассказали в полиции.

В настоящее время против угонщиков возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ. Наказать за это могут штрафом в размере до 200 тысяч рублей, принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 7 лет.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков