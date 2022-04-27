В Канском районе агроном поджёг траву для подготовки сельхозугодий к пахотным работам

В Канском районе агроном поджёг траву для подготовки угодий к пахотным работам.

Как сообщили в пресс-службе МВД по краю, пал травы выявили вблизи села Рудяное, где находится одно из сельхозпредприятий региона. 29-летний агроном организовал сплошные выжигания для подготовки почвы к вспашке. Несмотря на имевшуюся вокруг пашни противопожарную минерализованную полосу, специалист проигнорировал факт того, что на самом поле есть участки с лесными насаждениями, которые не были отделены безопасной шириной. Наблюдение за палом велось со стороны трактористов, трудившихся на разных концах сельхозугодий.

Полицейские предупредили работников сельхозпредприятия о недопустимости пала травы и составили в отношении агронома административный протокол по статье 8.32 КоАП РФ

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко