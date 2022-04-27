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В Канском районе агроном поджёг траву для подготовки сельхозугодий к пахотным работам

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Красноярск
11:11 27 Апреля 2022
в красноярском крае, пожар
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В Канском районе агроном поджёг траву для подготовки угодий к пахотным работам. 

Как сообщили в пресс-службе МВД по краю, пал травы выявили вблизи села Рудяное, где находится одно из сельхозпредприятий региона. 29-летний агроном организовал сплошные выжигания для подготовки почвы к вспашке. Несмотря на имевшуюся вокруг пашни противопожарную минерализованную полосу, специалист проигнорировал факт того, что на самом поле есть участки с лесными насаждениями, которые не были отделены безопасной шириной. Наблюдение за палом велось со стороны трактористов, трудившихся на разных концах сельхозугодий.

Полицейские предупредили работников сельхозпредприятия о недопустимости пала травы и составили в отношении агронома административный протокол по статье 8.32 КоАП РФ

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

 

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