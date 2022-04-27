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В Кузбассе мужчина забрался на светофор и разговаривал с дорожными знаками

Главная Происшествия
Красноярск
09:08 27 Апреля 2022
дороги, сибирь, кузбасс, общество, происшествия
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Странный инцидент с участием мужчины, дорожных знаков и светофора произошел в Кемерово.

Как рассказывают очевидцы, неизвестный мужчина забрался на светофор и начал разговаривать с дорожными знаками. Необычное событие произошло на пересечении проспектов Советского и Кузнецкого.

– Неизвестный мужчина в 19:15 подошел к столбу с дорожными указателями и начал его раскачивать. После он слез. И снова начал разговаривать с дорожными знаками. Потом быстро ушел, – рассказывает горожанин.

Кемеровчане предполагают, что их земляк оказался недоволен кривостоящим дорожным знаком и пытался исправить ситуацию, но видимо заговоры не помогли. Тогда он забрался на светофор и потрогал дорожный знак.

Очевидец отметил, что продолжалась данная процедура около 10 минут.

Скриншот с видео VSE42.Ru

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