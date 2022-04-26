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В Ульяновской области мужчина убил трёх человек в детском саду

Главная Происшествия
Красноярск
17:57 26 Апреля 2022
полиция, в россии
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В Ульяновской области мужчина устроил стрельбу в детском саду. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Нападение произошло во время тихого часа. Убиты три человека: нянечка и двое детей.

Вероятной причиной стрельбы мог стать бытовой конфликт.  На месте работают полицейские и медики.

Недавно в Красноярске была похожая ситуация. 28 марта, 19-летняя красноярка Полина Дворкина проникла в детсад с огнестрельным оружием. Злоумышленница хотела убить мальчиков, но ей не позволили три сотрудницы детского сада. Сейчас нападавшая находится под стражей.

Фото: © РИА Новости Наталья Селиверстова полиция7

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