64-летний житель Ангарска поймал молодого вора на своей майнинговой ферме

Житель Ангарска остановил двух воров, которые собирались украсть его майнинговую ферму, сообщает ИА IrkutskMedia.

Заявление в дежурную часть поступило от 64-летнего мужчины. Ангарец рассказал, что поймал у себя в помещении воришку. Прибыв на место происшествия, оперативники установили, что двое жителей Усольского района проникли в здание бывшего кафе, чтобы украсть металлолом.

В это время владелец вместе с супругой решили проверить размещённую в здании майнинг-ферму и обнаружили двух незнакомцев. 22-летнего воришку поймал сам предприниматель. Второго подозреваемого позже задержали полицейские.

В настоящее время с несостоявшимися похитителями работают следователи отдела полиции.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков