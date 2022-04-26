В Красноярске задержали подозреваемую в серии мошенничеств, которая обманывала заведения общепита. Жительница Красноярска заказывала шашлык и покупала смартфоны по липовым чекам. Об обмане заявил в полицию представитель одного из кафе.

Он рассказал, что неизвестная девушка оформила доставку шашлыка, а во время оплаты показала курьеру поддельный чек о переводе оплаты. Сотрудники полиции установили личность злоумышленницы и задержали её.

Ей оказалась ранее несудимая 22-летняя красноярка, на счету у которой есть ещё 6 подобных преступлений. В частности, девушка использовала поддельные подтверждения перевода денег при покупке смартфонов.

Всех, кого обманула красноярка, просят позвонить по телефону 02.

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