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Жительница Красноярска заказывала шашлык и покупала смартфоны по липовым чекам

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Красноярск
15:00 26 Апреля 2022
красноярск, полиция
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В Красноярске задержали подозреваемую в серии мошенничеств, которая обманывала заведения общепита. Жительница Красноярска заказывала шашлык и покупала смартфоны по липовым чекам. Об обмане заявил в полицию представитель одного из кафе. 

Он рассказал, что неизвестная девушка оформила доставку шашлыка, а во время оплаты показала курьеру поддельный чек о переводе оплаты. Сотрудники полиции установили личность злоумышленницы и задержали её.

Ей оказалась ранее несудимая 22-летняя красноярка, на счету у которой есть ещё 6 подобных преступлений. В частности, девушка использовала поддельные подтверждения перевода денег при покупке смартфонов.

Всех, кого обманула красноярка, просят позвонить по телефону 02.

Фото: © 24.мвд.рф

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