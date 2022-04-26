Норильск остался без интернета и мобильной связи. Как сообщает телеграм-канал Kras Mash, обрыв связи произошёл из-за аварии на сетях оптоволоконной связи по направлению Ванкор – Игарка.

На место ЧП уже выехала аварийная бригада. Устранить неполадку обещают за 72 часа. Жители города в растерянности: не работают отделения банков, терминалы оплаты в магазинах, купить что-то очень трудно, наличных у горожан почти нет и снять деньги сейчас практически невозможно.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев