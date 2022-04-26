В Красноярском крае мужчина ради картошки поджёг траву.

Возгорание случилось на участке вблизи от деревни Богдановка. Местный житель поджёг сухую траву. Это заметил местный участковый Виктор Маркус. Он поинтересовался у поджигателя, зачем он это делает, на что фермер ответил, что решил выжечь сухую растительность для посадки картофеля.

Тем временем огонь стал приближаться к лесному массиву, а также к самой деревне. Испугавшись, мужчина попытался потушить возгорание, но это не дало результатов. Тогда участковый позвал на помощь еще одного жителя деревни, и втроем им удалось ликвидировать разбушевавшийся огонь.

Полицейский взял объяснение с поджигателя травы и впоследствии составил на него материал по статье 20.4 КоАП РФ. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 3 тыс. рублей.

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