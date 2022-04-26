На въезде в Красноярск горит трава

На выезде из Красноярска рядом с поселком Дрокино загорелась трава. Как сообщает телеграм-канал Борус, Огонь угрожал стоящей неподалёку заправке.

Пожарные локализовали возгорание в 13:27.

Напомним, что поджог сухой травы наказывается штрафом до 5 тысяч рублей для граждан и до 40 тыс руб. для должностных лиц, согласно статье 8.32 КоАП РФ. Только за этот год дознаватели МЧС возбудили 349 административных дел по данной статье. Так, один из случаев произошёл в Иланском районе, где местный житель устроил пал травы ради посадок картофеля.

Фото: © t.me/borusio/