В Красноярске ликвидировали лабораторию по производству наркотиков. Как сообщили в пресс-службе МВД по краю, производство мефедрона было открыто в гаражном боксе Октябрьского района.

По предварительной версии, владелец нарколаборатории купил в «тёмном» сегменте интернета инструкцию по производству запрещённый веществ, компоненты и лабораторное оборудование. Всё это оперативники изъяли во время обыска в гараже. Общая масса изъятого вещества составила более 2,7 кг. Также в гаражном боксе нашли средства индивидуальной защиты, магнитную мешалку, весы, реагенты, насос, колбы, а также упаковочные материалы.

В отношении зельевара возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы. В настоящее время устанавливаются каналы сбыта готового наркотика и другие соучастники противоправной деятельности.

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