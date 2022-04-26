Полицейские Красноярска задержали подозреваемого в краже денег у пенсионерки. Как сообщили в пресс-службе полиции, в середине апреля к 83-летней жительнице краевого центра подошёл неизвестный и сообщил, что занимается скупкой раритетных предметов. У потерпевшей как раз была старая швейная машинка, которую мужчина согласился купить за 4 тысячи. Они поднялись в квартиру к пенсионерке, где «покупатель» сказал, что у него только 5 тысячная купюра.

Женщина согласилась её разменять. Злоумышленник попросил потерпевшую принести верёвку и пакет для упаковки и, пока пенсионерка отлучилась, вытащил из шкафа пакет с документами и деньгами, после чего скрылся. После его ухода пожилая красноярка обнаружила, что исчезли все имеющиеся деньги в сумме 60 тысяч рублей и документы.

В ходе розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее не судимый 30-летний местный житель. При нём обнаружили 40 тысяч рублей. Кроме того, его подозревают в других аналогичных преступлениях.

Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко