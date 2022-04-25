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Сотрудника Абанского лесничества в Красноярском крае подозревают во взятках

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Красноярск
17:28 25 Апреля 2022
в красноярском крае, скр
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Сотрудника Абанского лесничества в Красноярском крае подозревают во взятках. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, 34-летний лесничий по заданию владельца лесозаготовки искал участки для последующей вырубки. Оформлялось это как заготовка древесины для собственных нужд граждан.

В качестве оплаты за услуги, предприниматель передал подозреваемому четыре пакета документов по отводу лесных насаждений  общим объемом более 1000 куб. метров, которые лесничий смог бы реализовать их в коммерческих целях. Стоимость лесосек превысила 1 миллиона рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.

Фото: © Следственный Комитет Российской Федерации / РИА Новости

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