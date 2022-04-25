Из шахты в Кузбассе эвакуируют 210 горняков из-за аварии на водоотводе

Горняков шахты «Ерунаковская-8» эвакуируют из-за аварии на водоотводе, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС региона. Причиной подтопления могла стать ошибка в расчетах при бурении скважины.

Сейчас из шахты выводят 210 горняков. Сообщается о двух погибших.

«На месте работают два отделения ВГСЧ, оперативная группа Новокузнецкого пожарной-спасательного отряда, 22 человека личного состава и 5 единиц техники», – рассказали в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын