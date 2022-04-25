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В Ачинске по горячим следам задержали грабителя

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Красноярск
12:21 25 Апреля 2022
красноярск, полиция
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В Ачинске по горячим следам задержали грабителя. Как рассказали в пресс-службе МВД, в дежурную часть обратилась 47-летняя женщина. Она сообщила, что её приятель отобрал у неё золотую цепочку, причинив материальный ущерб на сумму 44 тысячи рублей.

Сотрудники полиции установили, что потерпевшая находилась в квартире у своего знакомого, где они в компании распивали спиртные напитки. В какой-то момент он схватил женщину за шею и сорвал цепочку, после чего выставил ачинку из квартиры. Драгоценность он продал прохожей на улице за 500 рублей. Деньги мужчина потратил на свои нужды.

Ранее судимого 38-летнего мужчину задержали, когда тот вернулся домой. Следователи возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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